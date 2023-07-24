Москва, 24 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет гражданам постоянное право на каникулы по выплате потребительских кредитов. Документ 24 июля опубликовали на портале правовой информации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Для предоставления этой льготы заёмщику нужно подтвердить, что его доходы снизились более чем на 30%. Также основанием для кредитных каникул является нарушение жизнедеятельности, потеря жилья или имущества в результате чрезвычайной ситуации.

Заёмщик имеет право использовать отсрочку платежей сроком на шесть месяцев один раз на каждый кредит. За это время кредитор не вправе начислять неустойку, штрафы или пени. Размер займа не должен быть более 1,6 млн рублей по автокредитам, 450 тыс. рублей по потребительским кредитам, 150 тыс. рублей по кредитным картам.

Ранее эта мера носила временный характер и не распространялась на автокредиты.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о кредитных каникулах Госдума приняла в окончательном чтении 18 июля 2023 года. Как заявил депутат Константин Бахарев («Единая Россия»), это позволит сократить риски дефолта заёмщиков.

Депутат от ЕР Сергей Алтухов также объяснил необходимость принять закон об отсрочке по выплатам кредитов тем, что многие, попав в трудную жизненную ситуацию, используют микрозаймы, которые только ухудшают экономическое положение заёмщиков. Закон о кредитных каникулах должен стать цивилизованным инструментом урегулирования подобных ситуаций.