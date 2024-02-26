Москва, 26 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Граждане России смогут с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, его текст опубликован 26 февраля на официальном портале правовой информации.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

Согласно закону, у граждан появится возможность ввести в свою кредитную историю запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. Под запрет не попадут ипотечные и автомобильные кредиты, а также кредиты на образование, предоставленные в рамках господдержки.

Закон разработан для борьбы с мошенничеством. Благодаря ему третьи лица не смогут оформить кредит, если незаконно завладеют персональными данными граждан или применят к ним методы социальной инженерии.

Запрет будет установлен или снят после того, как гражданин подаст заявление через МФЦ или портал «Госуслуги» во все квалифицированные бюро кредитных историй.

Кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны до заключения кредитного договора проверить, не установлен ли такой запрет. Если запрет действует, гражданину откажут в оказании услуги. В случае, если договор будет оформлен вопреки запрету, кредитор не сможет потребовать, чтобы заёмщик исполнил обязательства по нему.

Как сообщало ИА Регнум, около половины российских граждан готовы установить для себя самозапрет на выдачу кредитов, об этом свидетельствуют результаты опроса. Таким способом люди хотят защититься от мошенников, которые могут завладеть их личными данными. До того, как появится возможность установить самозапрет, гражданам советуют регулярно проверять кредитную историю.