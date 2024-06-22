Москва, 22 июня, 2024, 10:46 — ИА Регнум. На протяжении веков военные победы России показывали силу её народа, сплочённого перед лицом общей опасности, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала «Национальная оборона».

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Победы русского оружия убедительно показали, что сила народа заключается в его единении перед лицом общей опасности, духовной сплочённости, справедливости тех целей, во имя которых он ведёт вооружённую борьбу», — отметил Патрушев.

Помощник президента напомнил о неоднократных попытках противника поработить население России. Он привёл в пример Северную войну, Отечественную 1812 года, Крымскую, Первую мировую, иностранную военную интервенцию и Великую Отечественную войну.

Николай Патрушев добавил, что в результате победы в Великой Отечественной войне неизмеримо вырос авторитет СССР в мире. Несмотря на колоссальные людские потери и разрушенную экономику, Советский Союз стал государством, повлиявшим на построение облика мира в системе биполярного противостояния второй половины XX столетия, пояснил он.

22 июня президент РФ Владимир Путин назвал армию и единство народа России всепобеждающей силой. Лидер государства отметил, что российские военные надёжно стоят на страже суверенитета и безопасности России, защищая граждан в Донбассе и Новороссии от неонацистов.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев специальной военной операции на Украине. Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул президент.