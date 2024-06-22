Каракас, 22 июня, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Кандидаты правой оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес отказались подписывать с другими кандидатами в президенты страны соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов предстоящих в июле выборов. Их целью является организация беспорядков и государственного переворота после голосования, заявил перед сторонниками в штате Монагас президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Он пояснил, что из десяти кандидатов на пост президента страны соглашение ради мира в Венесуэле, уважения к результатам выборов и регулятору подписали восемь человек.

«Не подписали две марионетки олигархии. Почему, как вы думаете, они не подписали соглашение об уважении решений избиркома и результатов? Потому что они намерены заявить о подлоге. Потому что намерены развязать насилие и госпереворот», — сказал он.

Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля.

Как передавало ИА Регнум, в апреле венесуэльская оппозиция, объединившаяся вокруг альянса «Унитарная платформа», назвала своим кандидатом на пост президента страны Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, работавшего послом Венесуэлы в Аргентине и Алжире. Его единогласно утвердили в качестве кандидата.

«Малоизвестному бывшему послу предстоит состязание с Николасом Мадуро, который баллотируется на третий срок», — написало агентство Bloomberg.

В Венесуэле в январе 2019 года оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента, игнорируя заключение Верховного суда, аннулировавшего назначение Гуайдо на пост спикера парламента. Гуайдо поддержали США, Организация американских государств и большая часть стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с США. Его поддержали Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.