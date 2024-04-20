Каракас, 20 апреля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Венесуэльская оппозиция, объединившаяся вокруг оппозиционного альянса «Унитарная платформа», назвала своим кандидатом на пост президента страны Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, работавшего послом Венесуэлы в Аргентине и Алжире. Об этом 19 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Губернатор Сулии Мануэль Росалес снимет своё имя с голосования и поддержит выбранного оппозицией кандидата — Эдмундо Гонсалеса… малоизвестному бывшему послу предстоит состязание с Николасом Мадуро, который баллотируется на третий срок», — говорится в материале.

Отмечается, что «Унитарная платформа» единогласно утвердила Эдмундо Гонсалеса в качестве кандидата на выборах президента Венесуэлы, которые состоятся 28 июля. Всего для участия в голосовании зарегистрированы 13 кандидатов.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая 2018 года Николас Мадуро одержал победу на президентских выборах, получив почти 6,2 миллиона голосов (67,8%). Своего ближайшего конкурента он обошёл втрое по числу голосов. Президент России Владимир Путин направил Мадуро поздравление в связи с его переизбранием на пост главы государства.