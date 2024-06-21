Москва, 22 июня, 2024, 02:52 — ИА Регнум. К 83-летию со дня начала Великой Отечественной войны Министерство обороны России запустило мультимедийный проект под названием «Тот самый длинный день в году…». Об этом 22 июня сообщили в Telegram-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Новый мультимедийный проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, рассказывающих о героических действиях Красной Армии в первые дни войны», — пояснили в Минобороны РФ.

Документы подготовили в ходе обобщения опыта начала Великой Отечественной войны Генеральным штабом Вооружённых сил СССР в 1953 году. Ранее широкой общественности их не представляли.

Историко-познавательный раздел содержит архивные материалы с описанием и анализом боевых действий от первого лица, командиров частей и объединений Красной Армии. Также опубликованы рассекреченные показания немецких пленных генералов о стратегическом развёртывании вооружённых сил Германии в 1941 году, наградные листы, личные дела советских лётчиков, которые совершили первые воздушные тараны самолётов и наземной техники противника, выписки из журналов боевых действий, оперативные сводки штабов.

В Минобороны подчеркнули, что публикация рассекреченных документов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории и прославление героического подвига советского народа.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня в День памяти и скорби президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Также глава государства возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «город воинской славы».

Россия бережёт каждую страницу своей истории и память героев, которые не раз определяли судьбу Отечества, заявил 21 июня Путин на встрече с выпускниками военных вузов.