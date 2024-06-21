* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 июня, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Минюст внёс в реестр иностранных агентов режиссёра Романа Качанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Соответствующая информация была опубликована на сайте министерства 21 июня.

Алексей Куденко/РИА Новости Роман Качанов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Качанов — режиссёр фильмов «ДМБ», «Даун Хаус» и ряда других. Ранее он выступал с резкими антироссийскими заявлениями, а также выражал несогласие с прокатом своих фильмов в РФ.

«Качанов выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооружённых Сил Российской Федерации», — сказано в сообщении Минюста.

Кроме того, Качанов участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, отметило также ведомство.

Также в реестр иноагентов были внесены юрист Алексей Прянишников (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бывший муниципальный депутат Никита Кириллов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), политтехнолог Сергей Антонов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и активист Владимир Волохонский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Минюст внёс в список иностранных агентов комика Данилу Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Он выступал против специальной военной операции, распространял фейки о российской армии и получал поддержку от иностранных источников, отмечалось в сообщении Министерства.

Ранее в 2024 году в реестр иноагентов были внесены в числе прочих журналисты Илья Барабанов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Анастасия Казанцева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).