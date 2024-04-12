* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 апреля, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Журналисты Илья Барабанов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Анастасия Казанцева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесены в реестр иноагентов, сообщил 12 апреля Минюст России на своём сайте.

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Ведомство отметило, что Барабанов распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также выступал против специальной военной операции на Украине. Аналогичную информацию распространяла и Казанцева.

Барабанов и Казанцева проживают за пределами РФ, уточнили в Минюсте.

Также список иноагентов 12 апреля пополнили политик Иван Асташин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Иван Филиппов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), правозащитник Николай Кузьмин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Кроме того, Минюст сообщил об исключении из реестра «Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова», общества с ограниченной ответственностью «ЗП» и автономной некоммерческой организации по реализации социально-правовых программ «Лилит». Все они были исключены из реестра в связи с ликвидацией.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта Министерство юстиции РФ пополнило список иностранных агентов, включив в него депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

22 марта Минюст внёс в реестр иноагентов журналиста Кирилла Набутова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и некоммерческое партнёрство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа. ру» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

В список иноагентов внесли также писательницу Людмилу Улицкую (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналиста Сергея Медведева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и режиссёра Илью Хржановского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Помимо этого в список попали Центр защиты прав человека «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и благотворительный фонд «Нужна помощь» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Все они выступали против специальной военной операции на Украине, а также распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти страны решениях.