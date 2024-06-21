Открытое горение на складе МВД в Ростове-на-Дону ликвидировано
Ростов-на-Дону, 21 июня, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Открытое горение в здании в Ростове-на-Дону, в котором, предположительно, находится база хранения ресурсов снабжения МВД, ликвидировано, сообщил 21 июня глава администрации города Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.
«Открытое горение на ул. Вятской ликвидировано», — написал он.
Ранее в региональном МЧС информировали, что пожар, площадь которого составила 700 квадратных метров, был локализован в 18:53 мск.
Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул 21 июня на улице Вятская, 67В, в Ростове-на-Дону. По данному адресу, согласно открытым источникам, зарегистрирована Северо-Кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД.
По словам очевидцев, пламя охватило значительную часть постройки. Внутри была настолько высокая температура, что стёкла под давлением вываливались из окон. Огонь буквально уничтожил крышу: прогоревшие доски с черепицей рухнули вниз.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.