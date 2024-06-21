Ростов-на-Дону, 21 июня, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Площадь пожара в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится база хранения ресурсов снабжения МВД, составила 700 квадратных метров. Об этом 21 июня сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.

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«Сегодня поступило сообщение о пожаре по ул. Вятской: загорелись склады. Все службы на месте, ведётся реагирование. По моему поручению на место пожара выехал заместитель по вопросам ГО и ЧС», — написал он.

Мэр уточнил, что службой пожаротушения был объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

В региональном МЧС, в свою очередь, информировали, что пожар локализован в 18:53 мск, его тушат 68 человек и 25 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул 21 июня на улице Вятская, 67В в Ростове-на-Дону. По данному адресу, согласно открытым источникам, зарегистрирована Северо-Кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД.

По словам очевидцев, пламя охватило значительную часть постройки. Внутри настолько высокая температура, что стёкла под давлением вываливаются из окон. Огонь буквально уничтожил крышу: прогоревшие доски с черепицей рухнули вниз.