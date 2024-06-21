Ростов-на-Дону, 21 июня, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Пожар произошёл на Северо-Кавказской базе хранения ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону, сообщила 21 июня пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Пожар: 17:00, Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 67 в», — говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, по этому адресу зарегистрирована Северо-Кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД.

По словам очевидцев, которые приводит местное издание DonDay, пламя охватило значительную часть постройки. Внутри настолько высокая температура, что стёкла под давлением вываливаются из окон. Огонь буквально уничтожил крышу: прогоревшие доски с черепицей рухнули вниз.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня в результате налёта беспилотников ВСУ на нефтебазу в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами. В атаке участвовали четыре ударных дрона. МЧС в тот же день сообщило, что площадь возгорания составила 3,2 тыс. кв. м.

21 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев информировал, что спасатели потушили пожар на нефтебазе в Азове. В тушении были задействованы 200 специалистов и 49 единиц техники.