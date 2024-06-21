Варшава, 21 июня, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Анонсированные Соединёнными Штатами задержки поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в связи с ситуацией на Украине представляют проблему для безопасности Польши, заявил 21 июня президент страны Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

«Это всегда проблема, когда затягиваются поставки, особенно когда мы работаем над модернизацией армии и укреплением нашей безопасности», — сказал он.

По мнению президента Польши, решение Вашингтона стало следствием низкого уровня производства вооружений в последние годы. Вместе с тем, добавил Дуда, союзники по НАТО, в том числе США и Великобритания, придерживаются своих обязательств по защите польского неба.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби информировал, что США приняли решение поставить Украине средства и системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам других союзников.

Кирби назвал это решение сложным, но необходимым, объяснив, что Вашингтону приходится «копать глубже», предоставляя Украине набор систем ПВО и ракет-перехватчиков для них, в том числе из запасов американской армии. Именно по этой причине, подчеркнул представитель Белого дома, Вашингтон «поставил в очередь» передачу средств противовоздушной обороны другим странам.

Перед этим газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, написала, что правительство Соединённых Штатов объявит о приостановке выполнения всех заказов, связанных с зенитными ракетными комплексами Patriot, чтобы обеспечить средствами противовоздушной обороны Украину. Среди стран ЕС, ожидающих от Вашингтона поставок систем Patriot, числятся Германия, Польша и Румыния.