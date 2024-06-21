Берлин, 21 июня, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Сотрудники генеральной прокуратуры Германии задержали троих человек, в том числе одного гражданина России, по подозрению в попытке собрать в интересах иностранной разведки информацию о выходце с Украины, сообщило ведомство 21 июня.

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Подозреваемых — гражданина России Армана С., гражданина Украины Роберта А. и гражданина Армении Вардгеса И. — задержали 19 июня во Франкфурте, сказано в сообщении.

Днём позже в ходе судебного заседания было принято решение о содержании подозреваемых под стражей в связи с возможным предъявлением им обвинения в работе на иностранную разведку.

О спецслужбах какой именно страны идёт речь, не уточнялось.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июне датская телерадиокомпания DR сообщила о задержании в стране гражданки РФ. По утверждениям датской службы безопасности и разведки, женщина в течение нескольких лет якобы получала деньги из российского государственного фонда, ключевые должности в котором занимали сотрудники разведки.

Власти Дании не предоставили никаких доказательств вины задержанной по обвинению в шпионаже россиянки, под ударом спецслужб в этой стране может оказаться любой гражданин России, заявил 12 июня МИД РФ.

В феврале национальная прокуратура Польши предъявила жителю республики обвинение в шпионаже в пользу России. По словам представителя надзорного ведомства, подозреваемый общался с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте, и якобы вовлекал их в «провокации» пропагандистского и политического характера. Также его обвинили в незаконном обороте наркотиков и подделке документов. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет, отмечалось в сообщении.