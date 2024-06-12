Москва, 12 июня, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Власти Дании не предоставили никаких доказательств вины задержанной по обвинению в «шпионаже» россиянки, из-за их преследований под ударом спецслужб в стране может оказаться любой гражданин России, говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном 12 июня на сайте ведомства.

Johan Nilsson/Global Look Press

Министерство сообщило, что датские спецслужбы задержали россиянку, опираясь только на публикации в европейских СМИ о российском Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

«Похоже, что претендующая на статус правового государства Дания под предлогом якобы шпионской деятельности в попытках дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России фактически занялась «чисткой» собственного населения», — говорится в сообщении.

МИД добавил, что власти королевства преследуют не только россиян, но и всех, кто призывает к нормализации отношений с Россией. Москва продолжит защищать права выходцев из России за рубежом, а случай с задержанием только подтверждает важность этой работы, подчеркнуло министерство.

О задержании россиянки 11 июня сообщили датские СМИ. Служба безопасности заявила, что женщина якобы несколько лет получала деньги от государственного фонда, где на ключевых должностях находятся сотрудники разведки. Сообщается, что задержанная играет важную роль в русской общине в Дании и возглавляет консультационный центр для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что посольство потребовало от властей Дании немедленно освободить задержанную соотечественницу. Он назвал действия спецслужб королевства наглой провокацией, направленной на запугивание и дискредитацию организации за то, что она поддерживает связи с Родиной.