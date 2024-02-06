Варшава, 6 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Национальная прокуратура Польши предъявила жителю республики обвинение в «шпионаже» в пользу России. Об этом 6 февраля сообщил журналистам представитель ведомства Пшемыслав Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В суд направлено обвинительное заключение в отношении Януша Н., который обвиняется в шпионаже», — заявил он.

Новак добавил, что мужчину также обвинили в незаконном обороте наркотиков и подделке документов. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Обвиняемого арестовали.

По словам представителя прокуратуры, мужчина общался с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте, и якобы вовлекал их в «провокации» пропагандистского и политического характера.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года суд в Польше признал виновными в шпионаже в пользу России 14 граждан Украины, Белоруссии и России. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 13 месяцев до шести лет.

Также в декабре из Польши выслали российского гражданина из-за подозрений в связях со спецслужбами России. В июле в республике задержали российского хоккеиста Максима Сергеева, выступавшего за местный клуб. В целом в Польше регулярно заявляют, что выявили «шпионов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте 2023 года заявил, что Польшу охватил приступ русофобии. По его мнению, этому способствует Запад, чтобы натравить поляков на Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в июле, комментируя шпионские скандалы в Польше, отметила, что в этой стране царят русофобия и шпиономания. Она отметила, что польские власти на этом фоне перестали выполнять свои обязательства, предусмотренные международным правом.

Польские СМИ также отметили нерациональность действий властей страны в отношении россиян. Издание Myśl Polska в июле назвало заявления о якобы выявленных шпионах сюрреализмом и истерией.