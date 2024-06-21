Липецк, 21 июня, 2024, 18:59 — ИА Регнум. К 20 годам лишения свободы приговорили жителя Липецкой области, который перечислял средства в криптовалюте в пользу ВСУ. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд, сообщили 21 июня журналистам в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

Гражданина России, мужчину 1996 года рождения задержали в феврале 2023 года. В ходе разбирательств было установлено, что в июле 2022 года он вышел на связь с членами запрещённой в РФ украинской террористической организации и перевёл им 135 тыс. рублей в криптовалюте, уточнили в ведомстве.

Липчанин контактировал с украинской стороной через Telegram. Перечисленные деньги предназначались на покупку оружия, дронов-камикадзе, военной экипировки и радиостанций.

Мужчине предъявили обвинения по части 1.1 статьи 205.1 о финансировании терроризма и статье 275 о государственной измене. После задержания он находился под арестом.

«По совокупности совершённых преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы», — добавили в ФСБ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что к 20 годам лишения свободы за перевод средств для ВСУ приговорили учителя рисования из Липецкой области Даниила Клюку. Согласно приговору, пять лет он проведёт в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Клюке также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Мужчина оставался под стражей в ходе предварительного и судебного следствия, так как не раз выражал намерение попасть на территорию Украины.