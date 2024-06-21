Москва, 21 июня, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Чтобы не заболеть холерой, необходимо как можно чаще мыть руки, пить исключительно бутилированную воду и избегать купания в неизвестных водоёмах, сообщила 21 июня в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист Елена Мескина.

Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Учитывая пути заражения, граждане должны пить бутилированную воду, не должны купаться в неизвестных водоёмах. Мыть руки при каждом удобном случае, как можно чаще. Это самое главное», — сказала она.

Также Мескина рекомендовала не поливать дачные участки водой из неизвестных источников и не наполнять бочки на дачном участке такой водой.

Как передавало ИА Регнум, ранее в подполье сообщили, что в подконтрольном Киеву Херсоне зафиксирована вспышка холеры, есть умершие. По данным подполья, в больницах находятся уже порядка 100 человек, не менее 12 скончались, большинство из них — военные ВСУ.

Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Также ведомство усилило контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.

15 июня в подполье сообщили, что среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Трое военнослужащих умерли, ещё 12 находятся в тяжёлом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести, отмечалось в сообщении. В подполье уточнили, что речь идёт преимущественно о военнослужащих 123-й отдельной бригады теробороны и 34-го полка нацгвардии Украины.