Москва, 21 июня, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Роспотребнадзор направил экстренный запрос в европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения информации о вспышке холеры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

РИА Новости/Илья Наймушин

В ведомстве отметили, что в связи с обострением ситуации в мире из-за вспышек холеры Роспотребнадзором в марте и апреле были приняты необходимые меры по недопущению рисков распространения заболевания на территории России.

«На фоне сообщений в СМИ о зафиксированной вспышке холеры на территории Херсонской области, подконтрольной Киеву, Роспотребнадзор сообщает о стабильной ситуации в стране и готовности к выявлению и реагированию», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В то же время со стороны Роспотребнадзора был направлен экстренный запрос в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке холеры.

Также ведомство усилило контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.

Как передавало ИА Регнум, ранее в подполье сообщили, что в Херсоне зафиксирована вспышка холеры, есть умершие. По данным подполья, в больницах находятся уже порядка 100 человек, не менее 12 скончались, преимущественно — военные.

15 июня в подполье сообщили, что среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Трое военнослужащих умерли, ещё 12 находятся в тяжёлом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести, отмечалось в сообщении. В подполье уточнили, что речь идёт преимущественно о военнослужащих 123-й отдельной бригады теробороны и 34-го полка нацгвардии Украины.

Ранее доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов заявлял, что ВСУ оставляют в зоне боевых действий тела погибших бойцов, и это может стать причиной распространения тяжёлых инфекционных заболеваний, в частности холеры, брюшного тифа, дизентерии, гепатита, сальмонеллёза, чесотки и болезни Боткина.