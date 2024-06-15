Москва, 15 июня, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Об этом 15 июня сообщили в пророссийском подполье Херсона.

TASS EPA/Bo Amstrup

«По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии <…> зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом», — привела слова источника «Российская газета».

Отмечается, что трое военнослужащих умерли, ещё 12 находятся в тяжёлом состоянии, 31 — в состоянии средней степени тяжести. В подполье уточнили, что речь идёт преимущественно о 123-й отдельной бригаде теробороны и 34-м полке нацгвардии Украины.

Источник отметил крайне негативную динамику распространения болезни — по состоянию на 7 июня брюшной тиф диагностировали только 26 военным, а через три дня это количество возросло более чем вдвое.

По предварительной информации, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.

Как передавало ИА Регнум, доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов заявил, что ВСУ оставляют в зоне боевых действий тела погибших бойцов, и это может стать причиной распространения тяжёлых инфекционных заболеваний, в частности холеры, брюшного тифа, дизентерии, гепатита, сальмонеллёза, чесотки и болезни Боткина.