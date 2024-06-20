Москва, 20 июня, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Вашингтон готовится «списать» главу киевского режима Владимира Зеленского, заявили в Службе внешней разведки России (СВР).

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что на данный момент Белый дом и других союзников Киева устраивает положение Зеленского, легитимность которого полностью зависит от западной поддержки. При этом Запад уже готовится «списать» главу киевского режима. По данным СВР, он утратил всякую самостоятельность и теперь «находится на «коротком поводке» в руках кураторов из вашингтонского обкома».

«Его западные хозяева легко им пожертвуют, когда Россия закрепит успехи на поле боя, а истощенные и деморализованные украинские войска окажутся в безвыходной ситуации», — добавили в ведомстве.

Белый дом, не задумываясь, выбросит Владимира Зеленского на «свалку истории», заменив его на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Сейчас наиболее подходящим кандидатом на место Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявили в Службе внешней разведки.

5 июня президент России Владимир Путин заявил: на то, чтобы «избавиться» от Зеленского, Западу понадобится около года. За это время глава киевского режима должен будет, в частности, снизить призывной возраст на Украине до 18 лет.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Покидать пост глава киевского режима не планировал ещё в декабре 2023 года. Тогда он заявил, что украинцы якобы не желают проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Зеленского диктатором, отменившим президентские выборы. Российский дипломат заявил, что глава киевского режима в страхе потерять власть пошёл на нарушение Конституции.