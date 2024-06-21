Сеул, 21 июня, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Сотрудник российского посольства в Республике Корея попал в незначительное ДТП в Сеуле. Никто из участников дорожной аварии не пострадал, сообщает 21 июня пресс-служба дипмиссии.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате ДТП, которое случилось 20 июня, автомобили получили малозначительные повреждения. Страховые компании определяют степень виновности сторон. При оформлении происшествия дипломаты действовали в рамках положений Венской конвенции, которая, в частности, не допускает применение к ним каких-либо мер принуждения, отметили в посольстве.

«С учётом мелкого характера происшествия повышенный интерес к данному вопросу вызывает недоумение», — говорится в сообщении.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что автомобиль российского дипломата столкнулся с другим транспортным средством неподалёку от посольства. Отмечалось, что сотрудник дипмиссии сослался на дипломатический иммунитет в ходе общения с полицейскими.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева для выражения протеста в связи с подписанным в Пхеньяне договором между Россией и КНДР. Посол Зиновьев на встрече в МИД заявил о неприемлемости попыток шантажа и угроз в адрес РФ.

Подписи под договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын, последний назвал документ самым мощным в истории отношений Москвы и Пхеньяна.