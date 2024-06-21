Москва, 21 июня, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Запрет властей США на программные продукты «Лаборатории Касперского» является примером нечестной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня журналистам.

Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам представителя Кремля, компания весьма конкурентна на международном уровне, поэтому США применили в отношении неё свой излюбленный приём.

«Излюбленная техника, излюбленный приём несправедливой, нечестной конкуренции со стороны США», — отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, американские власти с 29 сентября запретили группе компаний «Лаборатория Касперского» вступать в транзакции в сфере информационно-коммуникационных технологий и услуг в сфере кибербезопасности. В Вашингтоне сочли, что применение продуктов компании связано с угрозой передачи данных российским властям. В отношении компании ввели экспортные ограничения, а также новые требования к лицензированию.

США ввели запрет на предоставление услуг в сфере IT и ПО на территории России, он вступит в силу 12 сентября. Новое определение запрещает предоставлять любому лицу в России консультационные и проектные услуги в области IT, а также облачные услуги для ПО, позволяющего управлять предприятием или заниматься проектированием и производством.