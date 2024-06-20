Сеул, 20 июня, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Сеул сожалеет по поводу возможного военного и технического сотрудничества России и КНДР, это «является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», заявил 20 июня на брифинге представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок.

AP/TASS Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Мы выражаем сожаление по поводу того, что… Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и открыто упомянули военное и техническое сотрудничество, которое считается прямым нарушением резолюций СБ ООН», — заявил он.

По его словам, Сеул будет работать вместе со своими союзниками для того, чтобы «строго и решительно» реагировать на любые действия, которые угрожают безопасности республики или «подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове».

Как передавало ИА Регнум, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. 19 июня Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, отметил российский президент. Кроме того, прошли переговоры делегаций в расширенном составе. Также Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

19 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что против пункта о помощи при агрессии из нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР могут возражать только те, кто планирует агрессию в отношении одной из двух стран.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время.