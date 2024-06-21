Москва, 21 июня, 2024, 10:26 — ИА Регнум. США и Евросоюз решили избавиться от лидера киевского режима Владимира Зеленского по ряду причин, в том числе из-за утраты доверия и не оправдавшихся ожиданий. Об этом спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил 21 июня в Telegram-канале.

TASS/ KEYSTONE POOL / ALESSANDRO DELLA VALLE Владимир Зеленский

Володин перечислил пять причин: низкий уровень поддержки Зеленского, его нелегитимность, утрата доверия к нему со стороны Брюсселя и Вашингтона, неудачи ВСУ в зоне боевых действий и банкротство, которое ждёт Украину.

Уточняя каждый из этих пунктов, он отметил, что в мае рейтинг Зеленского упал до 17% на фоне планов Киева снизить возраст мобилизации до 18 лет, а также из-за проблем в экономике и поражений на фронте. После истечения срока полномочий Зеленского легитимным органом власти в стране осталась Верховная рада, добавил Володин.

Он указал и на то, что Западу пришлось создавать специальные комиссии, чтобы контролировать использование выделяемых Киеву средств. Деньги на Украине разворовывают, а оружие перепродают.

Каждый месяц, напомнил спикер Госдумы, украинская армия теряет на фронте свыше 50 тыс. человек. Ситуацию не исправляет ни тотальная мобилизация, ни поставки оружия из-за рубежа.

Пятая причина связана с угрозой банкротства Украины, о которой предупреждает Всемирный банк. Госдолг страны достиг 80% ВВП по итогам 2023 года, договориться о реструктуризации долга в размере $20 млрд Киеву не удалось. Предыдущее соглашение действует до 1 августа, пояснил Володин.

«Вложения Вашингтона и Брюсселя в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться», — констатировал спикер Госдумы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о намерении Вашингтона «списать» Зеленского заявили в Службе внешней разведки России (СВР). По информации ведомства, Зеленский утратил всякую самостоятельность и теперь «находится на «коротком поводке» в руках кураторов из вашингтонского обкома». Западные хозяева, добавили в СВР, легко заменят его другим политиком, когда потребуется вести переговоры с Москвой о мирном урегулировании.

5 июня президент России Владимир Путин заявил: на то, чтобы «избавиться» от Зеленского, Западу понадобится около года. За это время глава киевского режима должен будет, в частности, снизить призывной возраст на Украине до 18 лет.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Ещё в декабре 2023 года глава киевского режима заявил, что не собирается уходить с поста. Он утверждал, что украинцы якобы не желают проводить выборы в стране из-за их «опасности и бессмысленности».