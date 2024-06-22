Новый, 849-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о гибели одного из сотрудников котельной в Краснодаре, поврежденной в результате массированной атаки территорий Кубани вражескими беспилотниками. Об этом, а также о пожаре вследствие падения БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Ильинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), известил 21 июня глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Всего за ночь над территорией Краснодарского края были уничтожены 43 БПЛА, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В оборонном ведомстве также рассказали о 70 украинских дронах, перехваченных и уничтоженных над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря. Помимо этого, в северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ сбиты шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

Ранее глава Кубани информировал о том, что украинские дроны атаковали здание котельной рядом с автовокзалом «Южный» в Краснодаре.

Как отмечал Telegram-канал краснодарского оперативного штаба, после падения дрона возник пожар на площади 50 квадратных метров, который уже потушили. Вениамин Кондратьев уточнял, что на территории НПЗ в Северском районе повреждены административные здания.

Два сотрудника МЧС пострадали при массированной атаке на Краснодарский край, сообщили в министерстве. Они получили травмы при исполнении служебных обязанностей в результате прилета беспилотника. Сейчас пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Об отражении вражеского удара уведомил также глава Севастополя Михаил Развожаев. По предварительной информации, сбиты уже четыре беспилотника. «В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — сообщил глава региона.

Попытка киевского режима совершить атаку дронами пресечена в Брянской области. О том, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен над территорией Клинцовского района, известил губернатор Александр Богомаз.

Тем временем на правом берегу Днепра, непосредственно в зоне проведения СВО, российские бойцы из состава группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили с использованием боеприпаса «Ланцет» американскую гаубицу М-777, а также артиллерийское орудие «Гиацинт». В Минобороны уточнили, что российские разведчики круглосуточно наблюдают за противником, выявляя цели различного характера с помощью беспилотника «Зала».

А российские военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки, Марфополя и Чаривного. Как сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, в течение суток уничтожены до 140 военнослужащих противника.

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