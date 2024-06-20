Москва, 20 июня, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Украинские военные, попавшие в плен после штурма бойцами ВС России одного из укрепрайонов в зоне спецоперации, вынесли на руках тело погибшего российского командира, сообщил военный корреспондент Андрей Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в тот день группа российских военных пошла на штурм опорного пункта ВСУ под руководством опытного и грамотного командира, где и были взяты в плен украинские военнослужащие. В течение суток российские бойцы во главе с командиром оставались на занятой позиции под плотным огнём украинской артиллерии. В результате обстрела погибли и командир, и его заместитель.

«Ни один боец, обученный им, не дрогнул. Все держались. Сержанты взяли командование на себя до прихода командира роты. А их тела выносили на руках пленные», — написал Медведев.

Военкор добавил, что погибший командир при жизни был удостоен трёх медалей «За отвагу».

Как передавало ИА Регнум, в июне украинский военный на плоту, сделанном из пустых пластиковых бутылок, переплыл через Днепр, чтобы сдаться в плен России. Силовики рассказали, что переправу украинского военного готовили почти три месяца. Пленный сообщил, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на харьковское направление. Он понимал, что ничем хорошим это не закончится, и поэтому решился на побег и сдачу в плен.

В мае российские военные на волчанском направлении взяли в плен спецназовца из батальона «Сонечко» («Солнышко») Главного управления разведки минобороны Украины. Спецназовец заявил, что испугался и сдался в плен вместе с товарищами, так как не хотел вступать в бой.