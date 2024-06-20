Москва, 21 июня, 2024, 02:07 — ИА Регнум. В преддверии 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны и Дня памяти и скорби ФСБ РФ опубликовала рассекреченный архив с показаниями бывшего начальника штаба госуправления пропаганды НСДАП Вернера Вехтера, подчинённого Йозефа Геббельса, о том, как нацисты скрывали подготовку к нападению на Советский Союз.

Йозеф Геббельс

Арестованный 2 мая 1945 года в Берлине Вехтер дал признательные показания о том, что уже с середины лета 1940 года началась практическая подготовка вермахта к войне. При этом 30 января 1940 года Адольф Гитлер, выступая на торжественном собрании партии, заверил немцев, что советско-германские отношения никто не сможет разрушить.

«В течение многих столетий Германия и Россия жили в дружбе и мире. Почему этого не может случиться в будущем? Всякая попытка британской и французской плутократии спровоцировать нас на столкновение обречена на неудачу», — заявлял Гитлер.

Подчинённый Геббельса на допросе подтвердил, что в конце 1940 года было принято решение напасть на СССР в марте 1941 года. Но срок нападения был перенесён из-за задержек в ходе кампаний на Балканах.

Вехтер рассказал, что для того, чтобы скрыть от жителей Германии и Запада военные планы, по поручению Геббельса была разработана и проведена масштабная пропагандистская операция.

«Агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с Советским Союзом последний сдавал Германии в аренду на «90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии». Также по распоряжению Геббельса передавались слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова», — следует из архивных материалов допроса Вехтера.

Геббельс активно привлекал агентов для распространения в народе различных слухов, примитивной пропаганды, в том числе про военные столкновения Советского Союза с Англией. Агенты под диктовку писали тексты, записки якобы от «народа».

Такому формату пропаганды люди верили больше, чем фашистским листовкам и плакатам. Таким образом переключалось внимание с операции «Барбаросса» на возможное нападение на территорию Англии.

Геббельс старательно убеждал всех, что Германия не собирается воевать на юго-востоке, а в это время уже был готов план по нападению на СССР.

Как сообщало ИА Регнум, к 80-й годовщине со дня начала Выборгско-Петрозаводской операции Центральный архив Министерства обороны совместно с Российским военно-историческим обществом впервые опубликовал архивные документы, посвящённые наступлению советских войск в Карелии и на Карельском перешейке.

Документы отражают ход событий на советско-финском фронте Великой Отечественной войны. Операция там началась 10 июня 1944 года. Её целью стал разгром Финляндии и вывод страны из Второй мировой войны, который произошёл 19 сентября того же года.

ФСБ России опубликовало архивные документы, подтверждающие, что военнослужащие США и Франции совершали преступления в отношении жителей оккупированного Берлина в 1945 году.

Управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха Катынского дела.