Москва, 10 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. К 80-й годовщине со дня начала Выборгско-Петрозаводской операции Центральный архив Министерства обороны совместно с Российским военно-историческим обществом впервые опубликовал архивные документы, посвящённые наступлению советских войск в Карелии и на Карельском перешейке, сообщил портал «История.РФ».

Всеволод Тарасевич/РИА Новости Залп советских реактивных установок Катюша на подступах к Выборгу. 1944 год

Новые документы отражают ход событий на советско-финском фронте Великой Отечественной войны. Операция там началась 10 июня 1944 года. Её целью стал разгром Финляндии и вывод страны из Второй мировой войны, который произошёл 19 сентября того же года.

«Опубликованный усилиями специалистов ЦАМО РФ и РВИО пласт документов содержит оперативные директивы штаба Ленинградского фронта, приказы Верховного главнокомандующего командующим фронтами, боевые приказы, донесения в Генеральный штаб Красной Армии, оперативные сводки, боевые распоряжения и прочее», — отметили в РВИО.

Всего на портале разместили 35 документов. В них также есть данные о наградах участников операции. Например, о присвоении 18-й стрелковой Мгинской Краснознамённой дивизии ордена Суворова II степени, а 17 другим формированиям, включая 7-ю артиллерийскую Запорожскую дивизию и Онежскую военную флотилию, — ордена Красного Знамени.

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, советские воины проявили мужество и героизм при прорыве укреплений врага на Карельском перешейке в районе Выборга, при освобождении Петрозаводска, Медвежьегорска и других населенных пунктов. Он подчеркнул, что Ставка Верховного Главнокомандования чётко и недвусмысленно запретила командованию Карельского и Ленинградского фронтов переходить границы 1941 года, так как в СССР не намеревались оккупировать Финляндию, а хотели лишь вывести её из войны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае ФСБ России опубликовало архивные документы, подтверждающие, что военнослужащие США и Франции совершали преступления в отношении жителей оккупированного Берлина в 1945 году. В них начальник оперсектора Берлина генерал-майор Алексей Сиднев докладывал, что случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают. Он указал, что 21 октября два американских солдата остановили на улице Потсдамер двух немцев, возвращавшихся с работы домой, и попросили прикурить. Затем без причины они выстрелили в немцев, тяжело ранив обоих.

Вечером 27 сентября, говорится в материалах, три французских солдата изнасиловали жительницу предместья Берлина по имени Агнес и находившуюся в доме девушку Рисс. После этого они избили женщину и ушли, отобрав у неё 200 марок и золотые часы.

В апреле Управление Федеральной службы безопасности в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».