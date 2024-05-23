Москва, 23 мая, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Военнослужащие США и Франции совершали преступления в отношении жителей оккупированного Берлина в 1945 году. Архивные документы об этом опубликовала ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

С мая 1945 года советской зоной оккупации Германии управляла Советская военная администрация. Зону поделили на 14 оперативных секторов. Один из них, Берлинский, наблюдал за обстановкой и поведением союзных войск в американской, британской и французской зонах города.

«Как установлено, случаи хулиганства, грабежа и насилия со стороны американских военнослужащих над немцами не прекращаются, а эти факты ежедневно возрастают», — докладывал начальник оперсектора Берлина генерал-майор Алексей Сиднев заместителю наркома внутренних дел СССР Ивану Серову в ноябре 1945 года.

Сиднев, в частности, сообщил, что 21 октября два американских солдата остановили на улице Потсдамер двух немцев, возвращавшихся с работы домой, и попросили прикурить. Затем без причины они выстрелили в немцев, тяжело ранив обоих.

Вечером 27 сентября, говорится в материалах, три французских солдата изнасиловали жительницу предместья Берлина по имени Агнес и находившуюся в доме девушку Рисс. После этого они избили женщину и ушли, отобрав у неё 200 марок и золотые часы.

Художника Калина Пауля избили 26 октября в районе перекрёстка Зюдвесткорзо и Висбаденорштрассе после того, как он помешал двум американским солдатам изнасиловать женщину. Паулю сломали нос и проломили голову.

В тот же день американские военные — их насчитывалось до 50 человек — ворвались в ресторан «Фемина» в районе Берлин-Шенеберг и потребовали находившихся там немцев сдать все ценные вещи. Американцы завладели часами, золотыми кольцами, женскими меховыми воротничками и деньгами.

В американском секторе от насилия и грабежей зачастую страдали рядовые немцы вроде ночного сторожа или сапожника. Во французской зоне 27 октября военные ограбили жителя Берлина — отобрали у него радиоприемник. В английской зоне 30 октября трое военнослужащих забрали ценные вещи из квартиры на Хостерштрассе.

Кроме того, советская контрразведка фиксировала рост активности американской, британской и французской разведок, направленной против СССР. Отмечалось, что англичане и американцы старались вербовать освобождённых из лагерей военнопленных, чьи семьи жили в советской зоне оккупации Германии, а также молодых людей из гитлерюгенда.

Как сообщало ИА Регнум, из ранее рассекреченных ФСБ документов следует, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между Великобританией, США и СССР, чтобы начать вместе с Вашингтоном и Лондоном воевать против Советского Союза.