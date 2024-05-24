Москва, 24 мая, 2024, 04:38 — ИА Регнум. По решению Мещанского суда в Москве арестованы четверо фигурантов дела о хищениях денег у юридического лица, которое входит в ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети». Об этом 23 мая сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, подозреваемые, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, создали организованную группу и разработали преступный план. Злоумышленники приобретали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию не для собственных бытовых и производственных нужд, а в целях её продажи потребителям и в рамках договора были обязаны своевременно оплачивать стоимость поставляемой электроэнергии.

Изначально соучастники не намеревались в полном объёме исполнять условия договоров, а полученными денежные средства воспользовались по собственному усмотрению. Всех четверых фигурантов обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного Кодекса РФ)

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Дагестане задержали бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ» по подозрению в хищении 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учёта электроэнергии в республике. У фигурантов провели масштабные обыски по девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. У них были изъяты вещественные доказательства. По меньшей мере, девятерых обвиняемых уже заключили в СИЗО.