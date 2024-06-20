Москва, 20 июня, 2024, 17:30 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» 20 июня открыли приёмную кампанию 2024/2025 в вузы, техникумы и колледжи, сообщили ИА Регнум в пресс-службе выставки.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

Профильные министерства и ведомства в этот день представили нововведения, которые заработали в 2024 году, и рассказали о возможностях, которые открываются перед абитуриентами.

Так, для поступления в этом году доступны более 1200 высших учебных заведений и 3800 колледжей по всей стране, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, выпускникам школ сейчас доступны широкие возможности для самореализации — в частности, они могут выбрать такие сферы, как наука и технологии, инженерия, ИТ, медицина, педагогика и многие другие.

«Всего в этом учебном году доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования и порядка 740 тысяч — по программам среднего профессионального. Востребованное образование сегодня доступно всем, независимо от того, в каком субъекте вы живете. Более 73% бюджетных мест открыто именно в региональных вузах», — отметил Чернышенко в видеообращении к выпускникам.

Вице-премьер подчеркнул, что большие возможности для тех, кто поступает в колледжи, даёт проект «Профессионалитет». Во всех этапах подготовки будущих профессионалов участвуют компании-работодатели. К 1 сентября в 79 регионах России количество кластеров «Профессионалитета» достигнет 370, а общее число партнёров проекта превысит 1,6 тысячи предприятий.

Кроме того, гарантированное трудоустройство после выпуска даёт целевое обучение в вузах. На базе передовых высших учебных заведений реализуют проект «Передовые инженерные школы» — он даёт возможность проводить реальные научные исследования для крупных компаний параллельно с учёбой.

Приём документов в вузы 2024/2025 стартовал 20 июня. Он продлится до 25 июля. Конкурсные списки опубликуют до 27 июля. Оригиналы документов на основном этапе зачисления университеты прекратят принимать 3 августа. Приказы о зачислении появятся до 9 августа.

Абитуриенты могут воспользоваться суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». С его помощью можно подать документы в пять вузов из 1075 возможных — в каждом можно выбрать пять специальностей, в том числе на платные направления. С 2024 года онлайн можно также заключить договор на целевое обучение. В 2023 году порталом воспользовались 383 тысячи человек. Уже в день старта приёмной кампании этого года портал принял 10 тысяч заявлений.

С 12 июня на площадке выставки работает стенд «Поступай в вуз» — здесь можно не только подать документы для поступления, но и посетить лекции, мастер-классы и интерактивы, которые организуют более 40 ведущих учёных, врачей, педагогов и представителей других специальностей. Экспозиция будет работать до 8 июля.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что общее количество бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах превысит 621 тыс. По словам главы ведомства, в этом году выделено рекордное число бюджетных мест, большинство из них (73%) распределены в регионы.

Наибольшее количество бюджетных мест традиционно выделяется по направлениям: «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Клиническая медицина», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», а также «Машиностроение».

Студентам — участникам специальной военной операции на Украине разрешили переводиться на бюджетную форму обучения даже при отсутствии вакантных мест. Соответствующее постановление в августе 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Перераспределение осуществляется внутри образовательного учреждения вне зависимости от формы обучения. Решение о возможности перевода студента на бюджет принимается специальной комиссией колледжа или вуза, основанием для перевода служит заявление студента.