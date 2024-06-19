Москва, 19 июня, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Общее количество бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах превысит 621 тыс. Об этом 19 июня сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам главы ведомства, в этом году выделено рекордное число бюджетных мест, большинство из них (73%) распределены в регионы.

Наибольшее количество бюджетных мест традиционно выделяется по направлениям: «Образование и педагогические науки», «Информатика и вычислительная техника», «Клиническая медицина», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», а также «Машиностроение».

Вузам новых российских регионов распределили 29 304 бюджетных места. Выпускники школ в этих субъектах РФ смогут поступать в вузы как по ЕГЭ, так и по внутренним вступительным испытаниям учебных заведений. Также будут учитываться индивидуальные достижения абитуриентов, в том числе полученные до дня принятия регионов в состав России. Зачисление на бюджетные места проведут даже в случае невозможности предоставления документа о предыдущем образовании.

Фальков уточнил, что приём документов по программам бакалавриата и специалитета будет осуществляться с 20 июня по 25 июля. С 28 по 30 июля пройдёт этап приоритетного зачисления (победители, призёры интеллектуальных мероприятий). Основной этап зачисления намечен с 3 по 9 августа.

Как сообщало ИА Регнум, студентам-участникам специальной военной операции на Украине разрешили переводиться на бюджетную форму обучения даже при отсутствии вакантных мест. Соответствующее постановление в августе 2023 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Перераспределение осуществляется внутри образовательного учреждения вне зависимости от формы обучения. Решение о возможности перевода студента на бюджет принимается специальной комиссией колледжа или вуза, основанием для перевода служит заявление студента.

С 2025 года в России прекратят готовить бакалавров, появятся высшая и высшая специализированная ступени образования, а некоторым специальностям начнут обучать дольше. Проведение реформы системы высшего образования анонсировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Количество программ продолжительностью от пяти до пяти с половиной лет постепенно увеличат. В первую очередь это коснётся обучения инженеров и педагогов. В результате этих преобразований у выпускников появится больше возможностей.

12 мая президент России Владимир Путин своим указом дал старт реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования.