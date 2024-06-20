Вашингтон, 20 июня, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Администрация американского президента Джо Байдена планирует ограничить в Соединённых Штатах продажу программного обеспечения Kaspersky из-за связи компании с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

City News Moskva/Global Look Press/Global Look Press

«Администрация Байдена в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения Kaspersky Lab в США, сообщил источник, знакомый с ситуацией, сославшись на крупных клиентов компании в США», — говорится в публикации агентства.

Отмечается, что ограничение связано с выявлением «тесных связей» компании с руководством России, что, в свою очередь, представляет «критический риск».

Собеседник агентства пояснил, что доступ программного обеспечения к компьютерным системам якобы может позволить компании «украсть» конфиденциальную информацию с американских компьютеров, установить вредоносное ПО или отказать в критических обновлениях.

Как передавало ИА Регнум, ещё сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запретило всем государственным структурам использовать ПО Kaspersky. Тогда МВБ США мотивировало свое решение тем, что компания якобы связана с российскими спецслужбами и данные из американских государственных электронных сетей могут попадать к российской разведке. В свою очередь компания отвергла обвинение американского ведомства и подала судебный иск.

Позже 45-й президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает запрет на использование госструктурами программного обеспечения российской компании Kaspersky Lab. В законе говорилось, что ни один отдел, агентство, организация или другой орган федерального правительства не может использовать программное обеспечение или услуги, разработанные Kaspersky Lab.

Несмотря на то что компания предоставила американским властям исходный код компьютерных программ, это никак не повлияло на решение о запрете продукции в государственных структурах США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда назвал запрет недобросовестной конкуренцией и нарушением всех международных торговых правил.