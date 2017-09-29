Вашингтон, 30 сентября, 2017, 00:09 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что американские власти не доверяют предложению российской компании «Лаборатория Касперского» предоставить правительству США исходный код компьютерных программ компании. Соответствующее заявление сделал накануне, 29 сентября, координатор Белого дома по кибербезопасности Роб Джойс, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Недоверие

Ранее стало известно, что «Лаборатория Касперского», которая столкнулась с дискриминацией со стороны правительства США, предложила американским властям предоставить исходный код своих программ, чтобы развеять опасения, которые вынудили Вашингтон запретить использовать её продукцию в госучреждениях страны.

Джойс заявил, что ему известно о предложении «Касперского». Однако он утверждает, что большинство программных продуктов «Лаборатории Касперского» автоматически обновляются каждый день, «так что исходный код, который нам показывают сегодня, может измениться завтра, и нет никаких гарантий, что можно доверять этому обновлению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство внутренней безопасности США потребовало в течение трех месяцев прекратить использование во всех госучреждениях страны продукции российской компании.

Причем сделать это нужно в три этапа: в течение месяца отчитаться о наличии программ «Касперского», через два месяца — составить план перехода на другую продукцию, через три — окончательно отказаться от «Касперского».

В сообщении министерство высказало обеспокоенность связями «между некоторыми представителями «Касперского» и российской разведкой и другими правительственными органами». Также МВБ США смущает норма российского законодательства, якобы говорящая о том, что российские разведывательные учреждения могут «потребовать или заставить «Касперского» предоставить помощь и перехватить коммуникации, которые проходят через российские сети».