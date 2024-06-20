Ханой, 20 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками советских и российских вузов во Вьетнаме назвал «полной дурью» попытки разграничивать или запрещать искусство по национальному принципу.

Minh Hoang/AP/TASS Владимир Путин

В ответ на вопрос, какая его самая любимая русская песня, российский лидер заявил, что предпочёл бы на этот вопрос не отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Он признался, что любит русское народное искусство, русскую классику.

«Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь», — сказал он.

Путин добавил, что искусством просто нужно наслаждаться. По его словам, и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, и Глинка, и Лист внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России заявлял, что Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в европейских странах с русской культурой. Также он отметил, что к отмене русской культуры могут призывать только неумные люди. Он подчеркнул, что отменить культуру целого народа просто нереально.

По его мнению, культура является духовным каркасом народа и придаёт ему силу в трагические и переломные моменты.

России необходим прорыв в культурной сфере, также говорил Путин. Стране есть чему поучиться у своих предков, задававших образцы и в традиционном, и в авангардном искусстве, отметил он. По его словам, на Западе проводят не только политику культуры отмены, но и фактически отменяют гуманитарное образование.