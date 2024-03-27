Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в европейских странах с русской культурой. Об этом 27 марта заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Что касается культуры этих стран — мы никогда ничего так, как руководители этих государств пытаются сделать с русской культурой, никогда не пытались. Наоборот, мы считаем, что российская культура — часть мировой культуры и мы гордимся тем, что она является этой частью», — сказал Путин.

Он добавил, что в европейской культуре много хорошего, при этом в сегодняшней жизни много проблем.

Глава государства отметил, что сегодня есть уникальная возможность посмотреть, что происходит в постиндустриальном обществе в мире и соответствующим образом своевременно реагировать на это.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин заявил, что к отмене русской культуры могут призывать только неумные люди. Он подчеркнул, что отменить культуру целого народа просто нереально.

В ноябре 2023 года Путин отметил, что попытки Запада отменить русскую культуру сразу не заладились. Политика «отмены России» по своей сути является антикультурной, неоколониальной и расистской, подчеркнул президент. Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ, добавил он.

России необходим прорыв в культурной сфере, также заявил президент. Стране есть чему поучиться у своих предков, задававших образцы и в традиционном, и в авангардном искусстве, отметил он. На Западе проводят не только политику культуры отмены, но и фактически отменяют гуманитарное образование, добавил глава государства.