Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Культура является духовным каркасом народа и придает ему силу в трагические и переломные моменты. Об этом 27 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками культуры в Торжке Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Культура, поскольку создаёт такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придаёт народу, придаёт силу каждому конкретному человеку», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия не будет отменять достижения мировой культуры, как это делают в европейских странах с русской культурой. Также он отметил, что к отмене русской культуры могут призывать только неумные люди. Он подчеркнул, что отменить культуру целого народа просто нереально.

России необходим прорыв в культурной сфере, также заявил президент. Стране есть чему поучиться у своих предков, задававших образцы и в традиционном, и в авангардном искусстве, отметил он. На Западе проводят не только политику культуры отмены, но и фактически отменяют гуманитарное образование, добавил глава государства.