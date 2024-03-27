Торжок, Тверская область, 27 марта, 2024, 18:40 — ИА Регнум. К отмене русской культуры могут призывать только неумные люди, заявил 27 марта в ходе рабочей поездки в Торжок Тверской области президент России Владимир Путин.

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Отменить культуру целого народа просто нереально, сказал президент на встрече с работниками культуры региона.

«Когда мы слышим где-то со стороны, как кто-то говорит об отмене русской культуры или вообще культуры народов России, по сути, мы понимаем, что это так могут говорить только неумные люди. Потому что отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов в России проживает, — это просто нереально», — заявил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент в ходе выступления на Международном культурном форуме отметил, что попытки Запада отменить русскую культуру «сразу не заладились». Политика «отмены России» по своей сути является антикультурной, неоколониальной и расистской, подчеркнул президент. Несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ, добавил он.

России необходим прорыв в культурной сфере, заявил президент также в ноябре 2023 года на заседании Всемирного русского народного собора. Стране есть чему поучиться у своих предков, задававших образцы и в традиционном, и в авангардном искусстве, отметил он. На Западе проводят не только политику культуры отмены, но и фактически отменяют гуманитарное образование, добавил глава государства.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что посещение Торжка — первая после президентских выборов поездка Путина в регионы. Поездка связана с отмечавшимся накануне Днём работника культуры.

Президент посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея. Также в программе поездки — посещение комплекса «Гостиница Пожарских» того же музея, встреча с работниками культуры Тверской области и беседа с главой региона Игорем Руденей, рассказал Песков.

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В ходе поездки Путин также пообщался с жителями Торжка на центральной площади города. Кортеж президента остановился у площади, где собрались люди. Глава государства подошёл к встречающим, которые отреагировали на остановку кортежа одобрительным гулом.