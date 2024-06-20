Москва, 20 июня, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Судебные приставы работают над передачей в доход государства московского бизнес-центра «Агат», принадлежащего экс-совладельцу банка «Югра» Алексею Хотину, сообщили 20 июня в пресс-службе ФСПП.

РИА Новости/Сергей Мамонтов Алексей Хотин

«В рамках принудительного исполнения судебного решения сотрудниками органа принудительного исполнения совершены исполнительные действия по передаче бизнес-центра «Агат», — сообщили в ведомстве.

На видео, которое было предоставлено службой, видно, как приставы заходят в здание, осматривают его и подписывают документы.

Как передавало ИА Регнум, суд в Москве приговорил Алексея Хотина к девяти годам лишения свободы за растрату более 23 млрд рублей. Также с Хотина и его сообщников взыскали 17 млрд рублей в счёт погашения ущерба вкладчикам банка.

Суд установил, что в 2014 году бизнесмен создал и возглавил группу, в которую привлёк Дмитрия Шиляева, Алексея Нефедова и Нину Чернову, назначив их председателем правления «Югры», президентом и директором московского филиала соответственно. После этого они сообща похитили средства банка в размере 23,6 млрд рублей путём выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

В 2017 году у «Югры» отозвали лицензию, суд признал организацию банкротом.

Ранее сообщалось, что 6 июня в Москве судебные приставы приступили к исполнению решения суда о передаче в доход государства принадлежащей Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон».