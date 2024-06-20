Хельсинки, 20 июня, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Финляндия отказывается выстраивать политические отношения с Россией, пока идёт конфликт на Украине, говорится в докладе правительства Финляндии по внешней политике и политике безопасности.

Михаил Терещенко/ТАСС

Доклад подготовлен кабмином совместно с президентом страны. В нём отмечается, что с Россией будут действовать только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между властями, в том числе на границе. Помимо этого, в документе заявлено о том, что возможность сотрудничества двух стран будет опираться на действия РФ.

«Оценка Финляндией отношений с Россией и возможностей сотрудничества будет зависеть от действий России. Эта оценка также будет происходить в рамках ЕС и НАТО», — сообщается в документе, опубликованном на сайте финского МИД.

Комитет парламента Финляндии по конституционному праву 18 июня одобрил законопроект об ограничении приёма беженцев и их выдворении на границе с Россией. Проект поддержали 15 членов комитета, двое выступили против.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отмечал, что власти страны рассмотрят вопрос о частичном открытии границы с Российской Федерацией в случае принятия закона о выдворении просителей убежища. Если обеим сторонам удастся наладить сотрудничество, появится возможность для возобновления работы и других пограничных пунктов, заявлял он.

Финские власти неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке беженцев в Финляндию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти заявления ничем не обоснованными и беспочвенными.