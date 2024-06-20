Москва, 20 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате действий группировки российских войск «Север» потеряли пусковую установку HIMARS и до 290 военных, сообщил 20 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Тихое, Волчанск, Глубокое, и Липцы Харьковской области», — сказал он.

По данным Минобороны, потери противника в зоне ответственности российской группировки «Север» составили до 290 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Центр», по словам Конашенкова, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трём бригадам ВСУ и теробороны в районах Торецка, Новгородского, Розовки и Новосёловки Первой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, они отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили до 380 военнослужащих.

Бойцы Южной группировки войск, по его словам, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ в районах Константиновки, Часового Яра и Кураховки в ДНР. Противник потерял в зоне ответственности этой группировки 785 военнослужащих, а также станцию радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток», добавил официальный представитель российского военного ведомства, заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Великая Новосёлка, Урожайное в ДНР и Гуляй Поле в Запорожской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, американскую 155-мм гаубицу М198.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков 20 июня также заявил, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали производство вооружения и техники для ВСУ.

Он отметил, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Так Россия ответила на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики на её территории. Цели удара достигнуты, добавил официальный представитель Минобороны.