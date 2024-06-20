Москва, 20 июня, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Велогонщик Александр Власов отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, хотя получил к ним допуск. Об этом 20 июня сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

TASS/Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press Велогонщик Александр Власов

Екимов отметил, что Власову не подходит профиль парижской трассы, кроме того, у спортсмена очень загруженный график. Вместо него на Олимпиаде, вероятно, выступит Глеб Сырица.

«Это его личное решение, отношусь к нему с пониманием», — сказал Екимов «Матч ТВ».

Глава федерации добавил, что Власов хорошо выступает, и призвал болеть за него на гонке «Тур де Франс» и оставшихся соревнованиях сезона. Ранее Екимов сообщил, что велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко, которых допустили к Олимпиаде, подтвердили участие.

Как сообщало ИА Регнум, Дронова, Иванченко и Власов были в числе первых 14 российских нейтральных спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Играм в Париже. Ответ о готовности выступить они должны были дать до 20 июня.

28-летний Власов — победитель чемпионатов России в групповой и индивидуальной гонках. В 2022 году он занял пятое место в генеральной классификации «Тур де Франс», в 2023-м — седьмое место в генеральной классификации «Вуэльты Испании». В 2024 году спортсмен выиграл седьмой этап многодневной велогонки «Париж — Ницца» и занял пятое место в генеральной классификации.