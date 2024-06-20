Киев, 20 июня, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении оборудования после ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Ua.energy «Укрэнерго»

В связи с повреждением оборудования без электричества остался ряд потребителей, сообщили в министерстве энергетики Украины.

«Специалисты ведут работу над устранением последствий повреждений», — заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога в ночь на 20 июня была объявлена практически на всей территории Украины, в том числе и в Киеве. Также тревогу объявили и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Сигнал начал распространяться с Винницкой области в 01:16 мск, а в 01:52 звучал и в Киеве.

Село Берёзовка Борисовского района Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских боевиков. Ранение получила местная жительница.

В Донецке количество погибших в результате обстрела ВСУ увеличилось до двух человек, также пострадали семь жителей.