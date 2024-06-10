Москва, 10 июня, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Дрон-бомбардировщик «Голубь» успешно испытали в зоне специальной военной операции, сообщили 10 июня в компании-разработчике «Стратим».

Михаил Воскресенский /РИА Новости Дрон-бомбардировщик «Голубь»

«Мы успешно опробовали его [«Голубь»] в зоне СВО», — привела «Газета.Ru» слова представителя компании, который пожелал оставаться анонимным.

Он также рассказал случай, когда российский дрон-бомбардировщик завис над украинской системой радиоэлектронной борьбы, которая оказалась против него бессильна.

По итогам опытно-боевой эксплуатации беспилотник доработали и теперь компания готовится к запуску серийного производства. Одна из особенностей беспилотника заключается в том, что дрон сохраняет «зрение», когда оператор отвлекается на бомбометание. «Голубь» также способен автономно распознавать людей в военной форме при помощи нейросети.

Разработка оснащена полезной нагрузкой до 6 кг. Дальность полёта дрона-бомбардировщика составляет до 10 км, а скорость полёта — от 40 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, российскую самоходную артиллерийскую установку 2С43 «Мальва» начали применять в Харьковской области. Новейшая САУ способна работать в режиме огневого налёта. Боевая машина способна разгоняться до 80 километров в час. Разработчикам удалось сделать орудие значительно легче и теперь «Мальву» можно транспортировать самолётами, включая Ил-76.

В мае прошлого года сообщалось, что в России создали беспилотник, способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров. Разработка получила название «Бегалет-Мираж». Использоваться такой беспилотник может как ретранслятор сигнала или для мониторинга экологических бедствий. Дрон при этом способен взлетать с любой неподготовленной площадки.