Киев, 17 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Россия нарастила производство дронов и опережает Украину по их количеству и качеству. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.

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«Мы видим, что огромное количество дронов, которые поступают на фронт, достаточно часто не выполняют свои задачи, потому что российская РЭБ мощная и российские дроны более мощные. Что касается их возможности противодействия украинской РЭБ — тут не только вопрос в количестве, а в качестве и гибкости», — поделился Кривонос во время беседы.

Также он отметил, что причинами торможения процесса совершенствования украинских аппаратов стали непрофессионализм и бюрократизм.

По словам Кривоноса, за это время России удалось перейти на мощный потоковый выпуск. Он утверждает, что только за одни сутки Россия запускает приблизительно 1200 беспилотников.

«Это серьезный показатель. Давайте вспомним, если полгода назад это было на уровне 200, 150, потом эта цифра начала расти, сейчас она уже растет достаточно мощно», — сообщил бывший генерал.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, в Министерстве обороны России заявили, что в группировке войск «Днепр» ВС РФ разработали уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат «Перун», способный нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Он также может выполнять задачи по разведке территорий и проводить поисково-спасательные работы.

10 июня в компании-разработчике дронов «Стратим» рассказали о том, что дрон-бомбардировщик «Голубь» успешно испытали в зоне специальной военной операции. Одной из его особенностей является умение автономно распознавать людей в военной форме при помощи нейросети.

Также 29 марта гендиректор предприятия-разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин сообщил, что в России создали FPV-дрон «Джокер-10», который уже начали применять в зоне спецоперации. Кузякин рассказал, что беспилотник может в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения, а при попадании к противнику он взрывается.