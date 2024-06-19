Оттава, 20 июня, 2024, 01:39 — ИА Регнум. После решения Оттавы о признании иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией гражданам Канады необходимо срочно покинуть территорию республики. Об этом 19 июня заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

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«В связи с сегодняшним решением существует повышенный риск произвольного задержания, поэтому моё сообщение для всех, кто находится в Иране, — прямо сейчас время возвращаться домой», — сказала она.

Министр рекомендовала канадцам воздержаться от поездок в Иран. По её словам, в Оттаве решили сделать невъездными «тысячи высокопоставленных иранских чиновников, включая членов КСИР». Находящиеся в Канаде бывшие и действующие чиновники Ирана могут стать фигурантами расследований или быть высланными из страны, добавила Жоли.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря 2023 года министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции «Страж процветания» по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда. К операции, уточнил он, привлекались Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.

23 декабря 2023 года заместитель главкома иранским КСИР бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что продолжение преступных действий США и их союзников на Ближнем Востоке может привести к блокаде Средиземного моря.

В октябре 2023 года Канада ввела новые санкции против Ирана взамен истекших по условиям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Причиной продления ограничений в отношении Ирана стала якобы угроза «ядерного распространения» для региональной и международной безопасности.