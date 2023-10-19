Оттава, 19 октября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Санкционные меры в отношении Ирана взамен истекших по условиям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) ввели власти Канады. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба канадского МИД.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

В заявлении внешнеполитического ведомства Канады указано, что причиной продления санкционных ограничений в отношении Ирана является угроза «ядерного распространения» для региональной и международной безопасности.

«Поскольку опасения, связанные с ядерной программой Ирана, сохраняются, Канада осуществляет эти действия в координации с Евросоюзом, Соединенным Королевством и США, чтобы гарантировать, что вместе мы можем продолжить оказывать давление на иранский режим за его ядерную программу и программу баллистических ракет, а также распространение беспилотных летательных аппаратов», — указано в документе.

Пакет санкционных мер нацелен на 18 лиц и 56 организаций, прежде всего связанных с деятельностью, способствующей ядерному распространению. Кроме того, санкции затрагивают бывших или действующих высокопоставленных чиновников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также организации, связанные с ними.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МИД России назвал незаконными попытки Запада пересмотреть положения резолюции Совбеза ООН по иранской ядерной проблеме.

В МИД России напомнили, что 18 октября прекращается действие требований резолюции СБ ООН 2231, касающихся иранской ракетной программы и международного сотрудничества с Тегераном в данной сфере. Евросоюз решил сохранить санкции против Ирана после переходного дня 18 октября, так как полагает, что Иран не соблюдает условия СВПД.