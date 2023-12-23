Тегеран, 23 декабря, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Продолжение преступных действий США и их союзников на Ближнем Востоке может привести к блокаде Средиземного моря. Об этом 23 декабря заявил заместитель главкома иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.

TASS/IMAGO/Filippo Carlot

«Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку, и с продолжением этих преступлений им вскоре придется ждать закрытия Средиземного моря», — приводит его слова агентство Tasnim.

Он добавил, что при продолжении преступлений США и их союзникам придется ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия к себе остальных дорог и путей.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил, что началась многонациональная операция «Страж процветания» по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак хуситов на торговые суда. К операции, уточнил он, присоединятся Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.

В начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда. У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.