Буэнос-Айрес, 19 июня, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине, заявил на пресс-конференции 19 июня Мануэль Адорни, официальный представитель президента страны Хавьера Милея.

Министерство обороны Киевского режима

«Мы не будем предоставлять никакой военной поддержки Украине. Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но мы не будем каким-либо способом вмешиваться в военный конфликт», — сказал он.

Адорни подчеркнул, что эти действия Аргентины не следует расценивать как враждебные по отношению к России.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов ранее заявил, что Аргентина участвовала в переговорах о возможных поставках имеющихся у неё французских истребителей Украине. Речь шла о пяти французских сверхзвуковых палубных штурмовиках Super Etendard, приобретённых Аргентиной в 2018 году.

Феоктистов подтвердил, что самолёты находятся в нерабочем состоянии из-за британских санкций, но подчеркнул, что само намерение аргентинских властей передать Киеву вооружение отрицательно влияет на отношения между Россией и Аргентиной.

13 июня Аргентина впервые приняла участие во встрече глав военных ведомств стран НАТО по поставкам оружия Украине. На заседании контактной группы Буэнос-Айрес представлял министр обороны Аргентины Луис Петри.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия и военной техники Украине. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что никакое поставляемое Киеву оружие не способно изменить ход специальной военной операции.