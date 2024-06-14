Буэнос-Айрес, 14 июня, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Аргентина участвовала в переговорах о возможных поставках имеющихся у неё французских истребителей Украине, сообщил в беседе с журналистами посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

RonnyKA Флаг Аргентины

«Мы находимся в плотном контакте с руководством Аргентины, ставим данные вопросы перед ним. Аргентина при нынешней администрации круто изменила вектор внешней политики и максимально уплотняет сотрудничество с США и Западом в целом», — приводит его слова «Российская газета».

Речь идёт о пяти французских сверхзвуковых палубных штурмовиках Super Etendard, приобретённых Аргентиной в 2018 году. По данным портала Infobae, самолёты находятся в нерабочем состоянии из-за отсутствия двигателей, которые Буэнос-Айрес не может приобрести из-за эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны.

Феоктистов также подтвердил, что самолёты находятся в нерабочем состоянии из-за британских санкций, но при этом подчеркнул, что само намерение аргентинских властей передать Киеву вооружение отрицательно влияет на отношения между Россией и Аргентиной.

По его словам, российское посольство находится в контакте с властями Аргентины по этому вопросу, существуют определённые заверения в том, что самолёты всё же переданы не будут.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня Аргентина впервые приняла участие во встрече глав военных ведомств стран Североатлантического альянса по поставкам оружия Украине. На заседании контактной группы Буэнос-Айрес представлял министр обороны Аргентины Луис Петри.

Россия неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия и военной техники Украине. 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что никакое поставляемое Киеву оружие не способно изменить ход специальной военной операции.